Dolar
41.96
Euro
48.75
Altın
4,110.34
ETH/USDT
4,034.90
BTC/USDT
112,579.00
BIST 100
10,467.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da konaklayacağı otele giriş yapıyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Kassam Tugayları: İsrailli 2 esirin daha cesedini bu akşam teslim edeceğiz

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli 2 esirin daha cesedini bu akşam saat 21:00'da teslim edeceklerini duyurdu.

Mahmut Geldi  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Kassam Tugayları: İsrailli 2 esirin daha cesedini bu akşam teslim edeceğiz

İstanbul

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve esir takası mutabakatı kapsamında İsrailli iki esirin daha cesedini teslim edecekleri belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı ateşkesi ve esir takası anlaşması çerçevesinde bugün enkazkan çıkarılan İsrailli 2 esirin cesedini bu akşam saat 21:00'da teslim edecek." denildi.

Hamas, daha önce İsrail'e 14 esirin cesedini teslim etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 organize suç örgütünü çökerttik, 370 şüpheli şahsı bu vakte kadar gözaltına aldık
Türk Kızılay, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle duyma kaybı yaşayan Filistinlilere işitme cihazı dağıttı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti

Benzer haberler

Türk Kızılay, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle duyma kaybı yaşayan Filistinlilere işitme cihazı dağıttı

Türk Kızılay, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle duyma kaybı yaşayan Filistinlilere işitme cihazı dağıttı

Kassam Tugayları: İsrailli 2 esirin daha cesedini bu akşam teslim edeceğiz

Gazze'de geçen yıl 6 yaşındaki Hind'i öldürdüğü iddia edilen İsrailli askerlerin isimleri ortaya çıktı

Soykırımın bedeli: Dünyada en çok nefret edilen ülke İsrail

Soykırımın bedeli: Dünyada en çok nefret edilen ülke İsrail
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 13 artarak 68 bin 229'a çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 13 artarak 68 bin 229'a çıktı
İsrail Ekim 2023'ten beri Gazze ve Batı Şeria'da 20 bini aşkın öğrenci ile 1037 öğretmeni öldürdü

İsrail Ekim 2023'ten beri Gazze ve Batı Şeria'da 20 bini aşkın öğrenci ile 1037 öğretmeni öldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet