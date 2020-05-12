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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenliyor
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın darbecilik gündemi vardır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır." dedi.

Aylin Dal   | 12.05.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın darbecilik gündemi vardır

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle konuştu:

Suriye'de Anayasa çalışmaları devam edecekse İdlib bölgesinde kalıcı ateşkesin sağlanması buna en büyük katkıyı verecektir.

Herhangi bir şekilde oradaki misyonlarımız hedef alınırsa Hafter güçlerini bundan sonra meşru hedef kabul edeceğimizi açıkça söylüyoruz."

Koronavirüs tedbirleri

Ömer Çelik, "Bu mesele geçmiş değil. Bundan sonra tedbirlere ne kadar uyarsak, sokağa çıkma yasağıyla ilgili konularda ne kadar titiz olursak, kuralları ihlal etmezsek daha güçlü normalleşme dönemlerine ulaşacağız." diye konuştu.

HDP-İYİ Parti arasındaki tartışmalar

Çelik, HDP-İYİ Parti arasındaki tartışmalara ilişkin ''Bu Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, bunu bilmek herkesin hakkı." dedi.

Akşener'in 'memleket masası' önerisi

AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'memleket masası' önerisiyle ilgili de şunları kaydetti:

''En temel asgari meşruiyete, nezakete dikkat edilmeden masa kurmanız sadece bir fantezi olarak kalır. Meşruiyetin en temel ilkelerini ihlal edenlerle hangi zeminde bir araya geleceksiniz? Gündeme almamız için sebep yok."

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