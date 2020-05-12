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Politika

AK Parti MYK toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 12.05.2020
AK Parti MYK toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı 4 saat sürdü.

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