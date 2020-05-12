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Politika

Çavuşoğlu Kovid-19 Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 8. telekonferans toplantısına katıldı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 12.05.2020
Çavuşoğlu Kovid-19 Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun . telekonferans toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Toplantıda, özel sektörün tıbbi ekipman tedarik edilmesindeki rolünü değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Gebze'deki Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasının En Az Gelişmiş Ülkeler için başlattığı girişimi ele aldıklarını da kaydetti.

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