AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını bildirdi.
Ankara
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir. Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı'mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir. Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
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