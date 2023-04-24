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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da, Yozgat Dernekleri Birlik ve Beraberlik Gecesi programında konuşuyor.
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk, Kürt, Alevi, Sünni'si ile hepimiz biriz ve kardeşiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türk, Kürt, Alevi, Sünni'si ile hepimiz biriz ve kardeşiz. Hiç kimse, geçmişte Türkiye'nin başına belalar açmış bu oyunları yeniden sahneleye kalkışmasın." dedi.

Serkan Avci, Sezgin Pancar, Bekir Ömer Fansa  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk, Kürt, Alevi, Sünni'si ile hepimiz biriz ve kardeşiz

Adana

AK Parti'nin Adana milletvekili adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisince Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda düzenlenen seçim bürosu açılışında, TBMM'nin değerlerine uygun vekillerin seçilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Muhalefeti eleştiren Çelik, "Muhalefetteki bazı partilerin bazı adaylarının siciline baktığınızda Atatürk'le kavgalı, milletimizin değerlerine, Cumhuriyet'imize saygısız ve milletin değerleriyle kavgalı kişilerin içlerinde bol miktarda olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar Meclis'e, yüce Meclis'in değerleriyle uyumlu olmayan kişileri göndermek istiyorlar. Yüce Meclis'e bunların girmesi demek 'Değerlerimize, yüce Meclis çatısı altında saldırılması' demektir." diye konuştu.

Çelik, Cumhur İttifakı olarak "tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayrak" dediklerini, bu değerleri taşıyan adayların TBMM'ye gönderilmesini gerektiğini vurguladı.

Geçmişte milletin iradesini korumak, ulusal egemenliğe sahip çıkmak için "Yeter söz milletindir" denildiğini anımsatan Çelik, "Darbelerle, siyasi sabotaj ve suikastlerle sizlerin iradesini çeşitli kere çalmaya kalkanlar oldu ama büyük milletimiz, büyükleriniz, sizler bu mücadelede Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'mıza güçlü bir destek vererek, milli iradenin ayakta kalması, ulusal egemenliğin korunması, Cumhuriyet'imizin ve demokrasimizin değerlerinin, kazanımlarının korunması için çok güçlü bir mücadele verdiniz." değerlendirmesini yaptı.

"'Yeter söz de karar da milletindir' diyeceksiniz"

Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah yıllar evvel 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletindir' diyenlerin çocukları ve torunları olarak bu sefer de 'Yeter söz de karar da milletindir' diyeceksiniz. Bu sefer Adana'mızda her zamankinden daha güçlü, kuvvetli, azimli bir hava görüyorum. Şimdi Fetullahçı Terör Örgütü, PKK'sı, Avrupa'daki Türkiye düşmanları birleşmişler, Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık ediyorlar. Bu Türkiye düşmanlarının okları, saldırıları Recep Tayyip Erdoğan'a yöneliyor çünkü, Recep Tayyip Erdoğan doğru adamdır, doğru liderdir. Bunların çıkardığı gürültüye bakmayın. Hepsi bir, beraber olmuşlar. Birbirine benzemeyenler, masanın üstündekiler, arkasındakiler, altındakiler 'Biz tek bir amaçla bir araya geldik, Tayyip Erdoğan'ı göndermek, iktidardan indirmek, Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi zayıflatmak için bir araya geldik' diyorlar. Biz de Yüreğir'den diyoruz ki 'Yeniden Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olacak'. Ne yaparlarsa yapsınlar. Avrupa'da bayrağımıza, mukaddes kitabımıza saldıran bu Türkiye düşmanlarını ister alt alta, üst üste, sağdan sola, soldan sağa yazsınlar, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'a oy vererek hepsine cevabımızı vereceğiz."

"Hangi kişisel menfaat galip geldi de o masaya yeniden oturdunuz?"

Millet İttifakı'nı eleştiren AK Parti'li Çelik, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın karşısına aday çıkarmak için bir yıl boyunca toplantı yaptılar, oturdular, kalktılar, dağıldılar en son adaylarını belirleyecekleri gün içlerinden bir tanesi 'Ben masadan kalkıyorum bu masa kumar masası olmuş' dedi. Peki, madem 'kumar masasıydı' 1-2 gün sonra aynı masaya niye oturdun? Masadan kalkarken 'Türkiye'nin çıkarları kişisel menfaatlere kurban ediliyor' demişti. Peki, Türkiye'mizin çıkarları kişisel menfaatlere kurban ediliyorsa hangi kişisel menfaat galip geldi de o masaya yeniden oturdunuz? Bunların arasında birlik, dirlik, beraberlik yok. Bunları bir araya getiren şey, Tayyip Erdoğan karşıtlığı, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na düşmanlık. Başka bir yaklaşımları, memleket için bir projeleri yok. Bunların lügatinde değil, hayallerinde bile ne İMECE uydusu, Yusufeli Barajı, Marmaray, arabamız Togg, İHA'larımız, SİHA'larımız, Altay Tankı ne de TCG Anadolu gemisi vardır."

Ömer Çelik, Türkiye'yi büyüten ve ülkeye çağ atlatan projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Karşımızdaki ittifaka 'Adın, soyadın nedir, ne iş yaparsın?' diyoruz 'Tayyip Erdoğan'a karşıyım' diyorlar. Peki, 'Bir projen, memleket, millet ve bu çocukların geleceği için ortaya koyacağın bir plan, programın var mı?' diyoruz, 'Hayır Tayyip Erdoğan'a karşıyım' diyorlar. O zaman sen cevabını Yüreğir'den 14 Mayıs'ta en güçlü şekilde alacaksın." diye konuştu.

Ülkeyi daha büyük hedeflere ulaştırmak için her şeyin hazır olduğunu dile getiren Çelik, muhalefetin eline fırsat geçmesi halinde tüm projeleri durduracağını söyledi.

Çelik, muhalefetin hayal bile edemeyeceği çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nca ortaya koyulduğunu belirterek, "Daha düne kadar yerli araba yaptığımızı söylediğimizde 'Fabrika nerede?' diyorlardı. Şimdi, 'Togg'u verin de biraz da biz binelim' diyorlar. Hani fabrika, araç yoktu? Demek ki biz söz veririz, yaparız." dedi.

"Birlik, dirlik, kardeşlik içinde 14 Mayıs'a gideceğiz"

İstikametlerinin kardeşlik, yollarının birlik, hedeflerinin dirlik olduğunu dile getiren Çelik, "Bizim pusulamız her zaman bir ve beraber olmaktır. Türk, Kürt, Alevi, Sünni'si ile hepimiz biriz ve kardeşiz. Şimdi bu karşımızdakiler, durduk yere mezhepçilik yapmaya, siyasette mezhepçilik tartışmasına, etnik tartışmaya kapı aralamaya çalışıyor. Hiç kimse, geçmişte Türkiye'nin başına belalar açmış bu oyunları yeniden sahneleye kalkışmasın. Biz buna müsaade etmeyiz, buradayız. Birlik, dirlik, kardeşlik içinde 14 Mayıs'a gideceğiz ve sandığa mührümüzü vuracağız." değerlendirmesini yaptı.

Muhalefetin, terör örgütlerinin desteği karşısında sessiz kaldığını söyleyen Çelik, "Teröristler karşısında sessiz kalanlar, teröristlere herhangi bir söz söyleyemeyenler Cumhurbaşkanı'mıza en garez ifadelerle saldırıyorlar. Cevabını sizden alacaklar. 14 Mayıs'ta bir kere daha 'Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Çelik, Ramazan Bayramı'nın ardından 14 Mayıs'ta "demokrasi bayramını" kutlayacaklarını sözlerine ekledi.

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