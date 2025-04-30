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Kültür

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül'de düzenlenecek

Adana'da 32. kez organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Didem Akın Akçay  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül'de düzenlenecek

Adana

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, film gösterimleri ile ulusal ve uluslararası programların düzenleneceği festival, sanat dünyasından çok sayıda konuğu ağırlayacak.

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Kentte 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festival, ziyaretçilere sinemayla dolu bir hafta yaşatacak.

Festivalle ilgili güncel gelişmeler ve program detayları, festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

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