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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda “Muhtarlar Toplantısı”nda konuşuyor.
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle bir gün hukuk önünde hesap verecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan sözleri yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle bir gün hukuk önünde hesap verecek

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan sözleri yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail Başbakanı Netanyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecektir. Türkiye'nin terörle mücadelesi, hukuk çerçevesinde yürütülen dünyanın en meşru mücadelesidir. Türkiye'nin terörle mücadelesi, uluslararası hukukun tüm kurallarıyla tam bir uyum içindedir. İnsanlık düşmanı terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir."

Çelik, İsrail'in Filistin'deki işgalinin tarihin en uzun süreli işgali olduğu gibi en planlı ve sistematik katliam suçlarını içerdiğini belirtti.

Netanyahu yönetiminin, Filistinli sivilleri bombaladığını, öz topraklarından göç etmeleri gerektiğini söylediğini, can korkusuyla göç halindeyken onları yine bombaladığını, son çare olarak sığındıkları hastaneleri dahi bombaladığını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız, insanlık değerleri ve insanlık vicdanı adına tüm dünyaya seslenirken, Netanyahu ise insanlığın düşmanı her türlü eylemin temsilcisidir. Filistin'deki çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmayı sürdürecek, Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz."

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