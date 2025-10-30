Dolar
Kültür

Filistinli sanatçıların eserleri İzmir'de sanatseverlerle buluştu

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Filistinli sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Hala Yaşıyorum" adlı sergi, sanatseverlerle buluştu.

Hüseyin Bağış  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Filistinli sanatçıların eserleri İzmir'de sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde açılan sergi, Filistinli sanatçıların direniş, hafıza ve kimlik üzerinden şekillenen sanatsal ifadelerini bir araya getiriyor.

Sergide Alaa Albaba, Bashar Alhroub, Fuad Alyamani, Hosni Radwan, Issam Al-Haj Ibrahim, Khaled Hourani, Mohamed Khalil, Bashir Makhoul, Maisara Baroud, Saher Nassar, Wadei Khaled, Jack Persekian, Ahed Izhiman, Yazan Abu Salameh, Nabil Anani ve Sliman Mansour'un eserleri yer alıyor.

Filistin'in kolektif hafızasını, kayıplarını, direnişini ve umudunu yansıtan eserler, sanatçıların yaşam deneyimlerini ve sanatsal perspektiflerini de ortaya koyuyor.

Sergi, 2 Kasım'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

