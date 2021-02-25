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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin, "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız." ifadesini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 25.02.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan'daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur."

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