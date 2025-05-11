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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir iradedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir iradedir." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir iradedir

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış iradesinin ve Türkiye'nin güvenilir adres olmasının öne çıktığını belirtti.

Uluslararası alanda çatışma ve savaş kışkırtıcılığı konusunda son derece sorumsuz açıklamaların yapıldığı bir dönemde olunduğuna dikkati çeken Çelik, bir yerde barış ve çözüm isteyenlerin başka bir bölgede çatışma ve savaşı kışkırttığı ilkesizliklerin çokça görüldüğünü vurguladı.

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Çelik, uluslararası kurumların etkisizleştiği ve diplomasinin çokça dışlandığı bir küresel tablonun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır. Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye'yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir iradedir. Cumhurbaşkanımızın sadece son birkaç ay içinde diplomatik gayret sarf ettiği konular, küresel barışın sağlanması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır."

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