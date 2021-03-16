AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın cesaretini, cesaretin sözlük anlamını bile bilmeyenler sorgulayamaz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretini, cesaretin sözlük anlamını bile bilmeyenler sorgulayamaz." ifadesiyle tepki gösterdi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti Gençlik Kolları'na seslenerek, "Ben tabii AK Parti'nin Gençlik Kolları'ndaki bütün gençleri seviyorum, onlara sevgimi, saygımı da gönderiyorum. Onlara şunu söylemek isterim, Erdoğan hiç kimseden korkmaz sanıyorsunuz ama Erdoğan benden korkuyor." sözlerini hatırlattı.
Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtıraları kağıt parçasına çevirmiş, her türlü vesayeti bu milletin üzerinden söküp atmış, 15 Temmuz gecesi tanklara karşı yürümüş bir liderdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretini, cesaretin sözlük anlamını bile bilmeyenler sorgulayamaz. @AKGenclikGM— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 16, 2021
AK Gençlik'in dün gerçekleştirilen muhteşem Gençlik Kolları Kongresi ile Kılıçdaroğlu'na tarihi cevaplar verdiğini belirten Çelik, "Ama yine anlamamış. AK Gençlik, Kılıçdaroğlu'nun espri yapma kabiliyetsizliğine not vererek 'otur, sıfır!' diyor." ifadesini kullandı.
Ömer Çelik, şunları kaydetti:
"AK Gençlik dünkü muhteşem kongremizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'İnandığın yolda yürü' diyerek, cesaretini tüm dünyaya bir kere daha ilan etti. Korkaklara dün gereken cevapları AK Gençler verdi. Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan onun televizyon kanalında bile karşıma çıkmaya cesaret edemiyor.' demiş. Cumhurbaşkanımızın, 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan biriyle televizyon kanalına çıkarak israf edecek vakti yok. Kim neden korkuyor milletimiz ve tüm dünya 15 Temmuz gecesi net şekilde gördü. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçanlar, her milli meselede dış odaklara ülkemizi şikayet edenler, yabancı ülkelerin kapısında demokrasi 'dilenenler' AK Gençlik'e cesaretten bahsedemezler."
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtıraları kağıt parçasına çevirdiğini, her türlü vesayeti bu milletin üzerinden söküp attığını vurgulayarak, "15 Temmuz gecesi tanklara karşı yürümüş bir liderdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretini, cesaretin sözlük anlamını bile bilmeyenler sorgulayamaz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.