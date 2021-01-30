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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınadığını bildirerek "Bu provokasyona dair yürütülen yasal soruşturmanın takipçisi olacağız." dedi.

Enes Kaplan   | 30.01.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Boğaziçi Üniversitesinde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe'ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe'ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur. Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin müstesna bir değeridir. Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır. Kıblemiz Kabe'ye karşı gerçekleşen bu saygısızlığa en başta, değerlere ve inançlara saygı duyan Boğaziçili gençlerimizin karşı duracağına ve bu alçakça girişimi reddedeceğine inancımız tamdır.

Kıblemize dönük çirkin eylem vicdanlarda mahkum olmuştur. Nefret suçları sadece bir inanca karşı değil tüm insanlığa karşı işlenen suçlardır. Bu provokasyona dair yürütülen yasal soruşturmanın takipçisi olacağız. Kabe, tüm insanlık değerleri için yüceliğin ve emniyetin sembolüdür. Kabe, ebediyen hürmet görecektir. Kabe'ye hürmetsizlik edenler sadece kendilerinin insanlıktan uzak olduklarını beyan etmiş olurlar."


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