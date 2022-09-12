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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözlerine ilişkin, "Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir." dedi.

Mümin Altaş, Muhammed Ali Toruntay   | 12.09.2022
AK Parti Sözcüsü Çelik: Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarındaki sözlerine ilişkin, "Atatürk'ün söylediği sözlerin bağlamından koparılarak bu şekilde konumlandırılması bir istismar siyasetidir." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda iki ana gündem maddelerinin bulunduğunu aktaran Çelik, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra iç güvenlik konularının ele alındığını söyledi.

Çelik, 12 Eylül darbesinin 42. yılına ilişkin, "12 Eylül darbesi nesilleri yok eden, Türkiye'nin kazanımlarını bertaraf eden, berhava eden, milli egemenliğine yapılmış suikast girişimlerinin dönüm noktalarından bir tanesiydi." şeklinde konuştu.

27 Mayıs'ta başlayan sürecin, 15 Temmuz'a kadar bu çizgide geldiğini, bunların hepsinin "vatanseverlik adına" yapıldığının söylendiğini ifade eden Ömer Çelik, "Ama her zaman söylediğimiz gibi, milli egemenliği ortadan kaldıran hiçbir girişim, sebebi, gerekçesi, şartları ne olursa olsun asla ve kata bir vatanseverlikle izah edilemez." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarındaki sözlerini de eleştirdi. Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Orası nihayetinde bir tarih platformu değil, orası güzel İzmir'in işgalden kurtuluşunun yıl dönümünün kutlandığı bir zaman. Dolayısıyla işgalcilere karşı olan duruşumuzun, işgalcilerin mezalimine karşı olan duruşumuzun anlatılması gerekirken, bunun içeriye dönük bir tartışma haline çevrilmesi son derece sakıncalıdır, ciddi bir şuursuzluktur. Zaten arkasından atılan birtakım adımlar da maalesef bu şuursuzluğun devamı olarak önümüze gelmiştir. Arkasından bazı siyasetçi arkadaşlarımız, bu bağlamda söylenen bazı sözlerin Atatürk'ün sözleri ile benzerliğini ifade ederek, bize cevap vermeye çalışıyorlar. Atatürk'ün söylediği sözlerin bağlamından koparılarak bu şekilde konumlandırılması bir istismar siyasetidir. Nihayetinde Atatürk ve silah arkadaşları, ülkemizin işgal edilmesine karşı en büyük mücadeleyi vermiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna gelen o büyük safhaları, tek tek zaferle sonuçlandırarak bir sonuca ulaştırmış, büyük bir mücadelenin kahramanlarıdır."

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın, teröristler için taziye mesajı yayınlaması

Ömer Çelik, terörle mücadele konusunda, iç ve dış güvenlik açısından güçlü adımların atılmaya devam edildiğini belirterek, "Fakat maalesef terörle mücadelede teröristlerle uğraştığımız kadar müttefiklerimizin ortaya koyduğu bazı ilkesizlikler ile uğraşmak zorunda kalıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın, teröristler için taziye mesajı yayınlaması, bu ilkesizliklerin başında geliyor. Daha sonra da komuta heyetinin teröristleri ziyaret etmesi, bu ilkesizliğin çarpıcı örneklerinden birisi olarak gündeme geliyor. Tabii ki bu NATO prensiplerine de Amerika ile Türkiye arasındaki güvenlik mutabakatına da aykırıdır." diye konuştu.

Yunanistan'ın yükseltmeye çalıştığı tahriklerin farkında olduklarını ve ciddi bir şekilde takip ettiklerini vurgulayan Çelik, "En son bir Ro-Ro gemisine ateş açmaları, açık bir şekilde söyleyelim, bu bir haydutluktur. Bu bir kaza, bir istenmeyen bir saldırganlık gibisinden değerlendirecek bir konu değildir, bu resmen haydutluktur. Her zaman söylediğimiz, bu şekildeki tacizlere, bu şekildeki fiili durum yaratma arayışlarına son vermeleridir. Burası çıkmaz sokaktır, bu çıkmaz sokaktan Yunanistan'ın faydasına ve lehine herhangi bir şey çıkmayacaktır, bu nettir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, güçlü bir diplomasi devletidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sorunların masada çözülmesi için Türk diplomasisinin yeterli kapasiteye, çözüm üretme planlarına ve yol haritasına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir. Bütün sorunların çözüm yeri masadır, Türkiye, güçlü bir diplomasi devletidir. Miçotakis yönetiminin iç krizlerinin neticesi, Yunanistan'ın meşruiyetten uzaklaşması, hukuktan uzaklaşması bir haydut devlet gibi davranması anlamına gelmemelidir. Bu konudaki çizginin iyi çekilmesi gerekir, bunun hiç kimseye en çok da Yunanistan'a hiçbir faydası olmaz."

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