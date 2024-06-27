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Politika

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma: Görevden af talebim yapılan istişareler sonucunda kabul edildi

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, "Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizin elini rahatlatmak amacıyla görevden af talebim, yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda kabul edildi." dedi.

Halil İbrahim Sincar  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma: Görevden af talebim yapılan istişareler sonucunda kabul edildi

Mardin

Alma, parti binasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 13 Mart 2023'ten bu yana AK Parti Mardin İl Başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

Bu süre zarfında partililerle birçok zorluğun üstesinden gelerek başarılı işlere imza attıklarını belirten Alma, her alanda Mardin'in daha da kalkınmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Yaklaşık 1,5 ay önce görevden af talebini AK Parti Genel Merkezi'ne ilettiğini dile getiren Alma, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizin elini rahatlatmak amacıyla görevden af talebim, yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda kabul edildi. Hiçbir zaman şova ve gösterişe kaçmadan sadece işini layıkıyla yerine getirmeye çalışan bu kardeşinize hakkınızı lütfen helal edin. Her birinizle ayrı ayrı hukukumuz, güzel günlerimiz oldu. Ben sizden razıyım Allah da sizden razı olsun. Unutulmamalı ki bu ne bir başlangıçtır ne de sondur. Tekrar bize hangi görev verilirse verilsin, bizden istenen ne olursa olsun liderimizin ve partimizin emrinde olarak hazır bekliyoruz."

Alma, İl Başkanlığı görevini vekaleten Hikmet Bülent Gözü'nün yürüteceğini sözlerine ekledi.

Hikmet Bülent Gözü de Alma'ya hizmetleri için teşekkür etti.

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