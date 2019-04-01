AK Parti İstanbul adayı Yıldırım: YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak." dedi.
İstanbul
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, parti il başkanlığında yaptığı açıklamada, "Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak." diyerek, "Tebrik etmesini biliriz ama süreç sürüyor." ifadelerini kullandı.
"Rakip aday 25 bin fazla oy almış görünüyor" ifadesini kullanan Yıldırım, aradaki farkın 10 katından fazla iptal olduğunu kaydetti.
Binali Yıldırım, "31 bin 136 sandık var. Her sandıktan bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazladır." şeklinde konuştu.
"İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir. Oy veren, vermeyen İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanan Binali Yıldırım, "İstanbul halkının takdiridir. Oyu veren İstanbullulardır. Onların takdiri başımızın gözümüzün üstündedir." dedi.
Yıldırım, "Hayatım boyunca milletime yararlı işler yapmak için gayret ettim. Bundan sonra da konumum ne olursa olsun, aynı şekilde ülkeme, milletime, hizmet etmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.