Dolar
41.58
Euro
48.82
Altın
3,829.50
ETH/USDT
4,221.90
BTC/USDT
114,314.00
BIST 100
11,048.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC'nin seçmen sayısı 218 bin 313 oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanacak seçmen sayısı, 218 bin 313 olarak açıklandı.

Mehmet Kemal Firik  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
KKTC'nin seçmen sayısı 218 bin 313 oldu

Lefkoşa

KKTC Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) yapılan açıklamaya göre, 8 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandık seçmen listelerinin askı işlemleri tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, ilçe seçim kurullarının belirlediği seçmen listelerine göre KKTC'de 19 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçimin ilk turunda 218 bin 313 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kaydedilerek, seçmenlerin nerede oy kullanacaklarını YSK'nin internet sitesine girmek suretiyle öğrenebilecekleri ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın Gazze girişimlerine ilişkin ortak açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan, Arap mevkidaşlarıyla telefonda Trump'ın Gazze planını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de akan kanın durması için Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum
500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek
Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği

Benzer haberler

KKTC'nin seçmen sayısı 218 bin 313 oldu

KKTC'nin seçmen sayısı 218 bin 313 oldu

Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defterinin bizim için kapandığını BM'ye ilettik

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: GKRY'nin Ada’nın etrafında tek taraflı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: GKRY'nin Ada’nın etrafında tek taraflı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur
Kan kanserlerinde yenilikçi ve kombine tedaviler, hastalarda ortalama yaşam süresini uzatıyor

Kan kanserlerinde yenilikçi ve kombine tedaviler, hastalarda ortalama yaşam süresini uzatıyor
Kıbrıs seçimlerinde iki devletli çözümü savunanlarla federasyoncular karşı karşıya

Kıbrıs seçimlerinde iki devletli çözümü savunanlarla federasyoncular karşı karşıya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet