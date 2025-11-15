Dolar
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kıbrıs Türk halkını ve Kıbrıs Türkü'nün davasını her yerde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şeyma Güven  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlu olsun. Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve varoluş davasının güçlü kalesi KKTC yoluna güvenle devam ediyor. Kıbrıs Türk halkını ve Kıbrıs Türkü'nün davasını her yerde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin önderleri olan Dr. Fazıl Küçük'ü ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı rahmet ve saygıyla yad ediyoruz. Şehit Mehmetçiklerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle ve şükranla, kahraman gazilerimizi ise hürmetle anıyoruz."

