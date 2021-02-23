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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli Mert Yaşar tutuklandı.

Murat Kaya   | 23.02.2021
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı

İstanbul

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüpheli Mert Yaşar'ın Eyüpsultan'daki evinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli, evinde arama yapılarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Burada soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüpheli Mert Yaşar'ın tutuklanmasına karar verildi.

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