AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli Mert Yaşar tutuklandı.
İstanbul
Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüpheli Mert Yaşar'ın Eyüpsultan'daki evinde olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine şüpheli, evinde arama yapılarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Burada soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüpheli Mert Yaşar'ın tutuklanmasına karar verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.