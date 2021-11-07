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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Bazı konular siyasi polemiğin dışında olmalı, Azerbaycan tezkeresi bunlardan biri

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'e sunulması beklenen Azerbaycan tezkeresine ilişkin, "Bazı konuların siyasi polemiğin dışında olması gerekir. Azerbaycan tezkeresi bunlardan biri." dedi.

Sinan Uslu   | 07.11.2021
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Bazı konular siyasi polemiğin dışında olmalı, Azerbaycan tezkeresi bunlardan biri

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AA muhabirine, TBMM Başkanlığına sunulması beklenen, Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki tüm sorunlarla ilgilendiklerini, Türkiye'nin tarihi kodlarının, bunu zorunlu kıldığını dile getiren Turan, "Azerbaycan tezkeresi, geçen yıl Meclis'te HDP dışında tüm partilerin desteğiyle kabul görmüştü. Ümit ediyorum CHP, son tezkeredeki yanlıştan döner; tüm partilerin desteğiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, askerimizle, güvenlik güçlerimizle, devletimizle olduğumuzun altını çizme imkanı buluruz." diye konuştu.

Turan, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkereye tüm partilerin destek vermesinin, birlik ve beraberlik mesajı açısından son derece kıymetli olacağının altını çizerek, "Bu konularda bize birlik beraberlik yakışır, yoksa tabii siyasi polemik, kavga yapılabilir ancak bazı konuların siyasi polemiğin dışında olması gerekir. Azerbaycan tezkeresi bunlardan biri. İsteriz ki tüm partilerimiz istisnasız tezkerenin yanında yer alsınlar." ifadesini kullandı.

Türk askerinin görev süresi uzatılacak

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda, 17 Kasım 2020'de kabul edilmişti.

Meclis, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesi, ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmesi için yabancı ülkelere gönderilmesi amacıyla bir yıl süreyle izin vermişti.

Bu kapsamda Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 17 Kasım 2021'den itibaren 1 yıl daha uzatılması bekleniyor.

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