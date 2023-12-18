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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini, alım gücünün artırılacağı asgari ücret rakamının ortaya konacağını ifade ederek "Ocak başında alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak." dedi.

Kemal Karadağ  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin sürdüğünü hatırlattı.

Bugüne kadar çalışanları enflasyona ezdirmediklerini ve ezdirmeyeceklerini ifade eden Akbaşoğlu, alım gücünün artırılması ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla bütçe imkanları zorlanarak her türlü çalışmanın ortaya konulduğunu belirtti.

Akbaşoğlu, "Asgari ücrette, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız. 2024'e girerken çalışanlarımızın da yüzlerini güldürmek istiyoruz. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak." diye konuştu.

Orta Vadeli Programla enflasyonun "tek rakama" indirilmesi için çalışıldığını vurgulayan Akbaşoğlu, petrol ve doğal gaz alanlarındaki adımların hızlandırıldığını, bunların bütçeye olumlu yansımalarının hissedileceğini dile getirdi.

"Milli geliri çok daha yukarılara çıkarma hedefimiz uygulamadadır"

Muhammet Emin Akbaşoğlu, doğal gaz ve petroldeki yerlilik oranının artırılmasının cari açığın azaltılmasını sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Oradan elde edeceğimiz gelirlerle Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk. İlk önce deprem bölgesindeki 11 ilimizde evlenecek çiftlerimize 150 bin lira, 2 yıl ödemesiz, 4 yıl faizsiz ödenecek şekilde evlilik kredisi verilecek. Gelirler bu fonda birikip bütün Türkiye'de, 81 ilde bu imkanı ortaya koyacağız. 2024'den itibaren 2028'e kadar seçim vaatlerimizi bir bir yerine getireceğimiz gibi kişi başına milli geliri çok daha yukarılara çıkarma hedefimiz uygulamadadır. Enflasyonun düştüğü, üretimle beraber yatırımların ve istihdamla ihracatın arttığı, cari fazlaya dayalı büyüme modelinin ete kemiğe büründüğü, hedeflerin bir bir gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın refah düzeyinin artırıldığı Türkiye'yi beraber yaşayacağız."

Mecliste yeni yılda da toplumun ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerin gündeme geleceğini anlatan Akbaşoğlu, bu konuda çok sayıda çalışmanın söz konusu olacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"2024 aynı zamanda yeni anayasanın görüşüleceği, konuşulacağı atmosferi de beraberinde getirecek. 1982 anayasası defalarca değişikliğe uğradı, bir yamalı bohçaya döndü. 1982 anayasası darbenin bir ürünü. Biz önümüzdeki dönemde temsiliyetin yüksek oranda olduğu TBMM'de bütün parti gruplarıyla bir araya gelmek suretiyle sivil, özgürlükçü, demokratik, tutarlı, bütünlüklü, çoğulcu anayasayı, sivil iradeyle, kendimiz başlayıp kendimiz bitirecek şekilde, milletin temsilcileri olarak gündemimize almak ve topluma karşı verdiğimiz sözleri bütün partiler olarak yerine getirmek zorundayız."

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