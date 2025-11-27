AK Parti Grup Başkanı Güler: Trafikte yol kesme eylemini müstakil bir suç olarak düzenliyoruz
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "11. Yargı Paketi"ne ilişkin, "Trafikte yol kesme eylemini müstakil bir suç olarak düzenliyoruz ve bu fiiller açısından da bir yaptırım öngörüyoruz." dedi.
TBMM
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Meclis Başkanlığına sundukları söz konusu teklifin 38 madden oluştuğu bilgisini veren Güler, teklifin hazırlanmasında çalışmalarda bulunan milletvekillerine teşekkür etti.
2002 yılından bu yana birçok alanda, devrim niteliğinde düzenlemelerin hayata geçtiğini söyleyen Güler, Meclis olarak, her konuda, mahkemelerin daha işlevsel çalışması açısından hem güncel uygulamaların iyileştirilmesi, sistemin daha hızlı ve etkin bir şekilde çalıştırılabilmesi amacıyla da kanun seviyesinde yapılması gereken düzenlemeleri peyderpey vatandaşların hizmetine sunmaya çalıştıklarını vurguladı. Güler, bundan sonraki süreçte de bu doğrultuda çalışmaları devam ettireceklerini dile getirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni anımsatan Güler, söz konusu kanun teklifinin 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi esas alınarak hazırlandığına işaret etti.
Söz konusu kanun teklifiyle doğrudan insan hayatına dokunan yenilik, uygulama ve düzenlemelerin hayata geçirilmesini arzu ettiklerini belirten Güler, teklifin, suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, dolandırıcılık, trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi, kişilerin trafikteki can ve mal güvenliğinin sağlanması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve infaz sisteminde de bazı değişikliklerin yapılmasına yönelik hazırlandığını anlattı.
"Verilecek cezayı yarı oranda artırmayı öneriyoruz"
Son dönemlerde organize suç örgütlerinin toplumsal huzuru, güvenliği ve geleceği tehdit eden birçok olaya karıştığını gördüklerini anımsatan Güler, bu düzenlemeyle suç çeteleriyle mücadeleyi daha etkili ve caydırıcı mahiyette sürdürmek için Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinde değişikliğe gideceklerinin bilgisini verdi. Güler, "Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda, özellikle suça sürüklenen çocukların araç olarak kullanılması halinde, örgüt yöneticilerine verilecek cezanın 1 kat oranında artırılması noktasında bir teklif öneriyoruz. Ayrıca örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarında, hapis cezalarının alt ve üst sınırlarını da arttırıyoruz." diye konuştu.
Meskun mahalde özellikle yaz aylarında üzüntü duydukları birçok olayla karşılaştıklarını hatırlatan Güler, teklifle meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezasını artırdıklarını söyledi. Ses ve gaz fişeği atabilen silahları da bu suçun kapsamına aldıklarını vurgulayan Güler, "Bu suçun özellikle düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde, verilecek cezayı yarı oranda artırmayı öneriyoruz." ifadesini kullandı.
Yazın kendilerini üzen bazı olayları gördüklerini dile getiren Güler, bu olaylar neticesinde masum birçok canın da yaşamını yitirdiğini belirtti.
AK Parti Grup Başkanı Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle asker uğurlaması, düğün, nişan gibi günlerde havaya ateş açmak... Bizim bir türlü sonlandıramadığımız bir eğlence türü olarak maalesef hoş görmediğimiz davranışları görmeye devam ediyoruz. Bunların engellenmesi ve caydırıcı cezalarla ortadan kaldırılması için de teklifimizde, bu eylemlere yönelik ceza artırımlarını öngörüyoruz. Yine diğer bir alanda, özellikle trafikte yol kesme olaylarını sıklıkla görmeye başladık. Trafikte yol kesme eylemini müstakil bir suç olarak düzenliyoruz ve bu fiiller açısından da bir yaptırımı öngörüyoruz. Hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini de teklifimizde öneriyoruz. Böylelikle kişilerin can ve mal güvenliğine kasteden şehir eşkıyalarına trafikteki saldırganlık fiilleri bakımından caydırıcı cezalar verilmesini sağlıyor ve vatandaşlarımızın da güvenliğini üst derecede sağlamaya gayret ediyoruz. Kişilerin sağlığı bakımından zararlı sonuçlara yol açabilecek tehlikeli faaliyet alanlarının artması, çalışma ortamlarının kalabalıklaşması, artan nüfusa bağlı olarak insan etkileşimlerinin yoğunlaşması ve özellikle trafiğe çıkan araç sayısındaki ciddi artışlar gibi birçok durum karşısında dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışların da arttığını görüyoruz. Bu nedenle teklifimizde taksirle yaralama suçunun ceza miktarlarını artırarak, bu konuda daha caydırıcı etkin bir yaptırıma bu teklifimizde yer vermiş oluyoruz."
"Bir kişi adına açılabilecek hat sayısına ilişkin bir sınırlama getiriyoruz"
Güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek cezanın 1 kat artırılmasını önerdiklerini belirten Güler, özellikle son yıllarda kiralık araçların geri getirilmemesi, parçalanarak araç parçası olarak satılması, parçalarının değiştirilmesi veya suçta kullanılması gibi eylemlerin arttığını hatırlattı. Bu konuda daha caydırıcı, etkin yaptırımlara teklifte yer verdiklerinin bilgisini paylaşan Güler, teklifte vatandaşın canını yakan dolandırıcılık eylemleriyle daha güçlü şekilde mücadele edilmesi, bu eylemlerin önlenebilmesi bakımından bilişim suçları ve mobil hatlara yönelik bazı düzenlemeleri de önerdiklerini aktardı.
Abdullah Güler, şunları kaydetti:
"Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda, ilgili banka hesabının 48 saate kadar banka ve finans kuruluşları tarafından askıya alınması, ilgili muhatabın bu konuda 'olur vermesi' halinde tekrar hesabın işleme alınması yönünde bir imkan tanıyoruz. Çünkü suçta kullanıldığı tespit edilen paraya, adli merci tarafından el konulması veya askıya alınması suretiyle de bir tedbir geliştiriyoruz. Aksi halde birçok hesaba aktarım yapmak suretiyle dolandırılan vatandaşımızın parasına ulaşma konusunda da sıkıntılarını da en azından bir nebze olsun gidermiş olacağız.
Bazı olaylara baktığımızda, belli miktar paranın uzun dönem işlem yapılmadığı bilinmesine rağmen bir şekilde yaşlı, engelli, bazı vatandaşlarımızın kendisini polis, savcı veya bir kamu görevlisi olarak tanıtıp, hesabından bir miktarın belli hesaplara aktarılması noktasında yönlendirildiğini ve dolandırıldığını görüyoruz. Bu paralar gittikten sonra da bunların tekrar geri alınmasının mümkünatı kalmıyor. En azından önleyici bir tedbir olarak bu türden, uzun dönem hesaplardaki bu hareketsizliği de dikkate alarak, buradaki banka hesap sahibinin korunması adına böyle bir tedbiri geliştirip en azından dolandırıcılık faaliyetlerinde mağduriyetleri de azaltmak istiyoruz."
Teklifte, GSM hattı aboneliğinin çipli kimlik kartıyla yapılmasına yönelik düzenlemenin yer aldığını anlatan Güler, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gerçek veya tüzel bir kişi adına açılabilecek hat sayısına ilişkin bir sınırlama getiriyoruz. Sonsuz sayıda kişi adına herhangi bir hattın alınarak bunun dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasının önüne geçmeyi arzu ediyoruz." sözlerini sarf etti.
Ölen ve tüzel kişiliği sona eren kişilere ait telefon hatlarının 3 ayda bir periyodik kontrollerinin yapılacağını vurgulayan Güler, aktif olmayanların kullanıma kapatılması için bir tedbir geliştirdiklerini belirtti.
Yabancı uyruklu gerçek kişilere ait mobil haberleşme hatlarına özgü numara tahsisi ve kullanımında ayrıca belli standartlar getireceklerini ifade eden Güler, diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevlilerinin bunlardan istisna olacak şekilde bir düzenlemeyi yapmayı arzu ettiklerini söyledi.
Dolandırıcılık, hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının şebekeyle bağlantısının kesilmesi noktasında bir tedbiri de geliştirdiklerini kaydeden Güler, şunları paylaştı:
"Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde fiziki veya elektronik ortamına gönderilmemesi halinde banka ve finans kuruluşları ile operatörlere de idari para cezası verilmesini öneriyoruz. Hat düzenlemeleriyle ilgili geçiş hükümlerinde aynı zamanda mevcut davalarla ilgili de bir olumsuzluk olmasın diye geçici madde olarak düzenliyoruz. Vatandaşlarımıza ve yabancı uyruklu kişilerin yeni getirilen bu düzenlemeler doğrultusunda abonelik kayıtlarını güncellemesi, telefon hatlarını kendi üzerlerine almaları veya hattı kapatmaları içinde kendilerine süre tanıyoruz.
Bu düzenlemelerin herhangi bir mağduriyet oluşturmaması adına da belirli bir süre sonra yürürlüğe gireceğine de teklifimizde yer veriyoruz. Ayrıca bu düzenlemeler nedeniyle abonelik işlemlerinden kaynaklı ortaya çıkabilecek mali külfetin de tüketiciye yansıtılmaması için önerilerimizi bu teklife yansıtmış oluyoruz. Teklifimizde ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçlarının yargılamalarının asliye ceza mahkemelerinde görülmesine imkan getiriyoruz. Asliye ceza mahkemeleri nezdinde ihtisaslaşma sağlanmak suretiyle, bu suçlara ilişkin yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, böylelikle bu suçlara ilişkin yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve bu suçlarla daha etkin bir mücadeleyi de burada hedefliyoruz."
"Avukatlık Kanunu'nda, avukatlara yönelik disiplin hükümlerinde düzenlemeye gittik"
Güler, kanun teklifi ile suç işleyen akıl hastalarının rehabilite olmadan toplum hayatına katılmalarını engellemek amacıyla yeni düzenlemeler getirdiklerini kaydetti.
Kısmi akıl hastalarının mahkum oldukları cezalarını ceza infaz kurumunda infaz etmeleri ve ayrıca bu kişiler hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin hükmolunmasını da teklifte yer verdiklerini aktaran Güler, "Tam akıl hastalarının tedavi ve koruma amacıyla sağlık kurumunda geçirdikleri sürelerin belirsizlik göstermesi ve çok kısa olması nedeniyle de mutlaka belirli bir süre sağlık kurumunda kalmaları ve tedaviye yönelik bazı destekler ortaya konulmalı, toplum açısından da tehlikeliliğin ortadan kalkmadan serbest bırakılmamaları noktasında bir tedbire teklifimizde yer veriyoruz." dedi.
Güler, Anayasa Mahkemesinin (AYM) geçmiş dönemlerde iptal kararlarının olduğunu anımsatarak, teklifle, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da düzenlemeler yapıldığını, yine AYM'nin iptal kararları dikkate alınarak yüze karşı veya gıyapta hakaret suçlarında ön ödeme kapsamına alınması ve bu suçların uzlaştırma kapsamından çıkarılmasını önerdiklerini bildirdi.
Teklifle bölge adliye mahkemelerinin "karar bozma" yetkisinin kapsamını genişlettiklerini ifade eden Güler, "Buna göre, bölge adliye mahkemeleri, hükmün gerekçeyi içermemesi ve hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararıyla savunma hakkının sınırlandırılmış olması durumlarında bozma kararı verilmek suretiyle daha etkin, daha hızlı bir yargılama sürecini de hedefliyor." diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanı Güler, borçlunun bazı yakın hısımlarıyla yaptığı ve aksinin ispatına imkan verilmeksizin bağışlama olarak kabul edilebilen ivazlı tasarrufların aksine ispatını mümkün kılacak şekilde yeni düzenlemelere de teklifte yer verdiklerini söyledi.
Yakın zaman içerisinde Avukatlık Kanunu'nda, avukatların disiplin hükümlerine yönelik AYM'nin bazı iptal kararları olduğuna işaret eden Güler, teklifle Avukatlık Kanunu'nda, avukatlara yönelik disiplin hükümlerinde düzenlemeye gittiklerini aktardı.
"Eşitlik kuralını sağlamış olacağız"
Güler, kamuoyunda "Kovid 19 düzenlemesi" olarak bilinen düzenlemenin eşitsizliğe neden olduğu yönündeki görüşlerin kendilerine iletildiğini bildirdi.
Tüm bu görüşleri ve beklentileri dikkate alarak söz konusu düzenlemenin kapsamının yeniden belirlendiğini dile getiren Güler, şu ifadeleri kullandı:
"Bu düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği 'daha erken açık ceza infaz kurumundan ayrılma' veya 'denetimli serbestliğe ayrılma' düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların yararlanabilmesi imkanını sağlıyoruz. Buna göre 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Açık ceza infaz kurumunda ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanını da getiriyoruz. Bu şekliyle beraber 31 Temmuz 2023 öncesinde hükümlülere uygulanan bu idari tedbir uygulaması 'suç işleyenlere' ifadesi de eklenmek suretiyle onlara da uygulanmak suretiyle bir eşitlik kuralını sağlamış olacağız."
Güler, çalışmalarını "hukuk devleti ilkesi"nin geliştirilmesi ve adalet sisteminin güçlendirilmesi noktasında sürdürdüklerini belirterek, teklifin hayırlı olmasını diledi.
Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, önceki düzenlemede muaf tutulan suçların bu teklifte de uygulanıp uygulanmayacağına dair soruya, "Eski uygulama neyse aynısı olacak. Sadece 'suç işleyenler' kavramı yenileniyor, başka bir şey yapmıyoruz." dedi.
Güler, teklifin etki analizine dair soruya, düzenlemenin bir "af" olmadığını belirterek, "İlk etapta bu kapsamda cezaevlerinde bulunan yaklaşık 54-55 bin civarında mahkumu ilgilendirdiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki bir yıl boyunca da bu kademeli olarak mahkumiyeti kesinleştikçe etkilenebilecek bir sayıya da, 80-90 bin civarında olabileceğini önümüzdeki yıla göre düşünüyoruz." diye konuştu.
Kanun teklifinin Genel Kurula ne zaman geleceğinin sorulması üzerine Güler, teklifin bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonraki haftaya ancak görüşülebileceğini düşündüğünü ifade etti.
AK Parti Grup Başkanı Güler, soru üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan İmralı Adası'na gidecek heyetle alakalı kendilerine AK Parti tarafından geldiğini iddia ettiği teklifle alakalı soruya yanıt verdi.
Çok ciddi bir süreç yönettiklerini belirten Güler, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna, sürece katkı sağlayacak herkesi davet ettiklerini anımsattı.
Güler, şöyle devam etti:
"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz adına 3 milletvekili arkadaşımız 27 Şubat'ta PKK'ya silah bırakma çağrısını yapan, daha sonra kongrenin toplanmasını ve devamındaki kararları veren İmralı'daki hükümlüyle bundan sonraki sürece dair, Komisyonumuzun da bilgisi dahilinde, sorular soruldu, bilgiler alındı ve bu, Komisyon'da da paylaşılacak. Ben, Sayın Özgür Özel'i daha ciddi bir davranışa davet ediyorum. Biz çelik çomak oynamıyoruz, ülkemizin çok ciddi bir meselesini yürütüyoruz. Herkes sorumluluk sahibi olsun."
İddiayı, "yalan" diyerek reddeden Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu sürecin kimler tarafından yürütüldüğünü bütün kamuoyu biliyor. Partimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yetkilendirilen arkadaşımız belli. Biri benim, AK Parti Grup Başkanı... Genel Başkanvekilimiz Efkan Bey, Parti Sözcümüz Ömer Çelik Bey ve Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin hanımefendi. Kimmiş bu etkili, açıkça söylesin ve işi magazinleştirmesinler. Bakın, çok ciddi bir iş yapıyoruz. Türkiye'nin 50 yıllık geçmişinde büyük acılar yaşatmış terör meselesini çözmeye ve bir daha bu toplum içerisinde silahın ve şiddetin konuşulmayacağı bir gelecek tasavvuru yapıyoruz burada. Herkes samimiyetle, ciddiyetle, büyük bir özenle buraya katkı sağlasın. Komik komik uydurma ifadelerle lütfen bu işi basitleştirmesinler."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.