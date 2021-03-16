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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı.

Aybüke İnal Kamacı   | 16.03.2021
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı

Ankara

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Filistin topraklarında işgalci İsrail askerleri 16 Mart 2003'de Müslümanların evlerini yıkarken tank paletlerinin altına yatarak insanlık için can veren, hakkaniyet ve adalet mücadelecisi #RachelCorrie'yi ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum."

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