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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Nevruz Bayramı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Bundan böyle her yıl ülkemizde 85 milyon vatandaşımızın ortak bayramı haline gelecek olan Yenigün, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında da bir ve beraber kutlanacaktır." ifadesini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Nevruz Bayramı açıklaması

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından Nevruz etkinliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tarihimizin en kadim ortak miraslarından biri olan ve baharı müjdeleyen Nevruz/Yenigün kutlamaları, 21 Mart 2025 günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve binlerce vatandaşımızın katılımıyla gerçekleşmiştir" ifadesini kullanan Zorlu, Türkistan'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Kafkaslar'a uzanan geniş gönül coğrafyasının tüm renklerinin 21 Mart buluşmasının zenginliği olduğunu belirtti.

Türkiye'de, Türk Dünyası sahasındaki sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımının, birliktelik açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Yenigün Bayramı'nın resmi kutlama günü olacağı müjdesi, uzun yıllar beklenen bir hayali gerçeğe dönüştürmüş ve tüm Türk dünyasında büyük heyecan uyandırmıştır. Bundan böyle her yıl ülkemizde 85 milyon vatandaşımızın ortak bayramı haline gelecek olan Yenigün, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında da bir ve beraber kutlanacaktır. Birleştikçe büyüyen bu kadim coğrafyanın, bizleri tek yürek ve tek bilek olmaya davet ettiği bir mücadelenin de eşiğindeyiz.

İnanıyoruz ki büyük ve güçlü Türkiye, aynı zamanda büyük ve güçlü bir dayanışma coğrafyası demektir. Bu anlamlı organizasyonumuza sundukları kıymetli katkılarından ötürü emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Yenigün kutlu olsun. Birliğimiz daim olsun."

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