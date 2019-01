AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul'da başlattığı gönül belediyeciliğini Cumhur İttifakı vesilesiyle yaygınlaştırarak, her gönüle girmeyi istiyoruz." dedi.

KONYA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kaldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul'da başlattığı gönül belediyeciliğini Cumhur İttifakı vesilesiyle yaygınlaştırarak, her gönüle girmeyi istiyoruz." dedi.

Usta, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Uğur İbrahim Altay ve AK Parti ilçe belediye başkan adayları, Kapu Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından Tarihi Bedesten Çarşısı esnafıyla bir araya gelerek, seçim çalışmalarını başlattı.

Esnaf ziyaretinin ardından Mevlana Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Usta, Konya'nın 31 Mart akşamında "Cumhur İttifakı" vesilesiyle yeniden güçlü bir şekilde tarih yazacağını vurguladı.

Usta, "Cumhur İttifakı'nın verdiği güçle başarılı bir şekilde Konya'yı temsil edeceğiz. Hedefimiz dünyanın en güzel ve en değerli şehirlerinden biri olan Konya'yı daha güzel yapmak ve iyi noktalara taşımaktır. Bugüne kadar hizmet eden tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çıtayı onların bıraktığı yerden daha yükseklere çıkartacağız. Bu noktada Konya'ya ve hemşehrilerimize güveniyoruz. Konya'nın, bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin üzerine fazlasını ekleyebilmemiz için Cumhur İttifakı'na gereken önemi ve desteği vereceğinden eminiz." diye konuştu.

"Asıl olan gönüllere girmektir"

Usta, yerel seçimlere kadar durmadan çalışacaklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar Türkiye'nin her noktasında, her şehrinde bu ülkeye hizmet eden AK Parti'nin gücünü ve iktidarını hisseden vatandaşlarımızın bize olan güvenini bir kez daha perçinleyeceğinden eminiz. Önemli olan yol, baraj, köprü, asfalt ve kanalizasyon yapmak değil. Önemli olan mahallemizde, sokağımızda aç olana, açıkta olana, hastası ve huzursuzluğu olana, evde bakıma ihtiyacı olana dokunmaktır. Asıl olan gönüllere girmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul'da başlattığı gönül belediyeciliğini Cumhur İttifakı vesilesiyle yaygınlaştırarak, her gönüle girmeyi istiyoruz. Bu yüzden eksiğimiz de hatamız da olsa bunu tamamlamak için büyük bir azimle çalışmak için sizlerin huzurundayız. Önümüzdeki 2 ay boyunca vatandaşlarımızla, sevenlerimizle ve gönüldaşlarımızla beraber olacağız."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın 31 ilçesinde Cumhur İttifakı adaylarının seçilmesi için yoğun çaba göstereceklerini bildirdi.

Amaçlarının gönül belediyeciliği ekseninde Konya'ya hizmet etmek olduğunu anlatan Altay, "Arkadaşlarımızla birlikte inşallah gayret edeceğiz. Bu konuda en büyük yardımcımız da teşkilatlarımızdır." dedi.

Programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Muhabir: Engin Özekinci