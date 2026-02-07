Dolar
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Acar, Özel'in dün Malatya'da yaptığı açıklamaya ilişkin, "Onca emeğe, onca yapılan işe rağmen hakkı teslim etmek yerine siyasi cambazlığa devam edenler bilmelidir ki bu millet, samimiyetsizliğe de istismara da asla prim vermez" ifadesini kullandı.

Aynur Ekiz  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in dün Malatya Doğanşehir Belediye Başkanlığını ziyaretinde CHP'li belediyelerin gerçekleştirdiği yardımları anlattığı açıklamaları hatırlattı.

Paylaşımına "Şaka gibi, utanmıyorlar da" diyerek başlayan Acar, birçok ülkeden daha büyük bir coğrafyada, tarihin en ağır imtihanlarından birine karşı yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

455 bin konutla, 11 şehri neredeyse köyleriyle birlikte yeniden inşa ettiklerinin altını çizen Acar şunları kaydetti:

"Bu olağanüstü süreci tüm dünya hayranlıkla izlerken, emeği, fedakarlığı ve insanüstü gayreti takdir ederken, kilit taşı döşenmiş birkaç sokakla, konulan birkaç çöp konteyneriyle övünebilecek aciz bir zihniyet çıkıp, depremin yıl dönümünde bölgeye teşrif etti. Bu zihniyetin temsilcisi olan şahıs, karşısındaki insanları hafife alarak, bir felaket alanını turist edasıyla dolaşıp günlerdir akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan açıklamalar yapıyor. Kaybettiğimiz canlara ve geride bıraktıkları acılı ailelere duyduğumuz saygıdan, edebimizden, 'Bugün siyaset konuşulmaz' diyerek sustuk. Ancak ar damarı çatlamış, aklı pusulasını yitirmiş, gerçekle bağını koparmış bir muhalefet genel başkanıyla karşı karşıyayız. Felaketin ve yıkımın büyüklüğünü sahada gerçek anlamda görmedikleri için, şehirlerimizin nasıl ihya edildiğini, hangi emeklerle ayağa kaldırıldığını da idrak edemediklerinin farkındayız."

Bu tabloyu görmezden gelerek "yalanla, çarpıtmayla ve açık bir acziyetle savrulan" bu siyasetin hükmünü aziz milletin vicdanına havale ettiklerini belirten Acar, "İnsan utanır. Onca emeğe, onca yapılan işe rağmen hakkı teslim etmek yerine siyasi cambazlığa devam edenler bilmelidir ki bu millet, samimiyetsizliğe de istismara da asla prim vermez. Acıyı propaganda malzemesine çeviren bu anlayış, ne milletin hafızasında ne de bu ülkenin siyasi ciddiyetinde bir yer bulur. Bu tavır, çaresizliğin en gürültülü halidir ve milletin nazarında hiçbir karşılık bulamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


