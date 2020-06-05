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Politika

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu kurdu

AK Parti, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu kurdu.

Ferdi Türkten   | 05.06.2020
AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu kurdu

Ankara

Alınan bilgiye göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verildi.

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonda Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan yer alıyor.

Komisyonun ilk toplantısını dün gerçekleştirdiği ve seçim mevzuatı ile ilgili uyum çalışmalarına başladığı öğrenildi.

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