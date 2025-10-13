Dolar
Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Stratejik hedefimiz gençleri kalkınmaya katkıda bulunan aktörlere dönüştürmektir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Stratejik hedefimiz, gençleri yatırım çeken, istihdam yaratan, kırsal bölgeleri canlandıran ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan aktörlere dönüştürmektir." dedi.

Barış Seçkin  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Stratejik hedefimiz gençleri kalkınmaya katkıda bulunan aktörlere dönüştürmektir

Roma

Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünde (FAO) düzenlenen "Dünya Gıda Forumu" haftasının açılışındaki "Küresel Gençlik Forumu"na katılan Bakan Göktaş, "Kuşaklararası Yuvarlak Masa Oturumu: Gıda Sistemlerinde Gençlerin Öncülüğündeki Yenilik" panelinde konuşma yaptı.

Göktaş, Türkiye adına foruma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Göktaş, gençlerin etkilerini büyütebilmeleri için üç şeye ihtiyaçları olduğunu düşündüğünü belirterek, "Birincisi, kurumların, yatırımcıların ve toplumun güvenine ihtiyaçları var çünkü toplum gençlere güvenirse, onlar yenilik yapabilir, çok yaratıcı olabilirler. Biz de onların fikirlerine inanmalı ve cesaretlerini desteklemeliyiz." dedi.

İkinci olarak teknolojiye, eğitime, finansmana ve pazarlara erişime ihtiyaçları olduğunu dile getiren Göktaş, "Türkiye'de biz, genç yatırımcıları tarım ekosistemlerinde kırsal bölgelerdeki girişimcilerle dijital araçlar, mikro finansman ve mentörlük ağları aracılığıyla buluşturan programları genişletiyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Göktaş, üçüncü olarak da gençlerin ortaklıklara ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Eğer onlara bu üç desteği, güven, erişim ve ortaklık sağlarsak, gençleri destekleyebiliriz. Ayrıca bu ortaklıklar hükümetle, üniversitelerle ve özel sektörle birlikte yürütülmeli. Hep birlikte çalışmalı ve genç yenilikçileri desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin, geleneklerle gelecek arasında bir köprü olduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu nedenle onlara bu üç desteği sağlamalıyız. Çünkü stratejik hedefimiz, gençleri sadece proje geliştiren değil, aynı zamanda yatırım çeken, istihdam yaratan, kırsal bölgeleri canlandıran ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan aktörlere dönüştürmektir. Gençler gelecektir ve onlara güvenmeliyiz. Türkiye'de ayrıca gençler için bir konseyimiz ve gençleri destekleyen, onlara finansman ve her türlü desteği sağlayan başka programlarımız da var. Çünkü tarım-gıda sektörü gelecektir, bizim ortak geleceğimizdir. Eğer gençler bugünün aktörleriyse, yarının liderleri de onlar olacaktır."

