Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, büyük bir emeğin ürünü olan Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldiklerini bildirdi.
Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "http://yargireformu.adalet.gov.tr" üzerinden yargı mensupları, avukatlar, akademisyenler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin önerilerinin alındığını belirtti.
Yargı mensuplarımız, avukatlarımız, akademisyenlerimiz, bilim insanlarımız ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz başta olmak üzere toplumumuzun geniş kesimlerinin önerilerini aldığımız, https://t.co/KeLvUvFfa9 sayfası üzerinden vatandaşlarımızdan gelen 45 bin görüşü tek tek… pic.twitter.com/3Eun9YwrPX— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 26, 2024
Bu kapsamda vatandaşlardan gelen 45 bin görüşün tek tek incelediğini ifade eden Tunç, "Büyük bir emeğin ürünü olan Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldik." bilgisini verdi.
Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir adalet sistemi vizyonuyla hazırladıklarını belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Toplumumuzda adalet duygusunu daha da güçlendirecek Yargı Reformu Strateji Belgemizde, adaletin gecikmeksizin tecellisine destek olacak, kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek, ceza adalet sisteminin etkinliğini daha da artıracak, hukuk ve idari yargılama süreçlerini sadeleştirecek somut adımları ortaya koyacağız. Belgemizde yer alan hedef ve faaliyetleri birer birer hayata geçirmek için gece gündüz demeden kesintisiz bir şekilde çalışacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.