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Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan "DEM Parti'nin İmralı başvurusu" açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin, "Süreç devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak." dedi.

Meriç Ürer  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Adalet Bakanı Tunç'tan "DEM Parti'nin İmralı başvurusu" açıklaması

TBMM

Tunç, Bakanlığının bütçesinin görüşüleceği TBMM Genel Kurulu'na girişi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin daha önce yaptığı "Makul bir süre içinde cevap verilecek." ifadeleri hatırlatılarak "Makul süre doldu mu?" sorusuna Tunç, şu karşılığı verdi:

"Başvuru dilekçesi 26 Kasım'daydı. Dilekçeyi aldık. O zaman da sizlere söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz.' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah."

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