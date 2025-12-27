Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baktığı bir kadastro davası için kucağında bebeğiyle keşfe çıkan kadın hakimi tebrik etti.
Tunç, NSosyal hesabından, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakimin fotoğrafını paylaştı.
Söz konusu fotoğrafın adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin ve görevine bağlılığın fotoğrafı olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Ailesinin rahatsızlığına rağmen, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesinde görevli hakim Karsu Yıldırım'la gurur duyduk. Adalet teşkilatımızın vicdanını ve sorumluluk bilincini gözler önüne seren hakim Karsu Yıldırım'ı, 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda gösterdiği üstün gayret için gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize fedakarca hizmet eden tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza sonsuz teşekkürler."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.