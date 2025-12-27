Dolar
Ekonomi

Yediemin depolarında bekleyen atıl durumdaki 17 bin 47 mal ekonomiye kazandırıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yıllardır yediemin depolarında bekleyen atıl durumdaki 17 bin 47 ekonomik varlığın depolardan çıkarılarak ekonomiye kazandırıldığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yediemin depolarında bekleyen mallar için hukuki zemini güçlendirerek ekonomiye kazandırma sürecini kesintisiz hale getirdiklerini belirtti.

7445 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20'nci madde kapsamında yürütülen tasfiye sürecinde 5 bin 905'i taşınır, 11 bin 142'si taşıt olmak üzere atıl durumdaki 17 bin 47 ekonomik varlığın yediemin depolarından çıkarılarak tasfiye edildiğini ve ekonomiye kazandırıldığını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu'nun 88/a Maddesi Uyarınca Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiyesi Hakkında Yönetmelik ile haczi kalkmış, muhafazasına gerek kalmamış, yedieminde bekleyen mallara ilişkin tasfiye süreci, İcra ve İflas Kanunu'nun 88/a maddesi çerçevesinde genel, sürekli ve açık usullerle yeniden düzenlenmiştir. Bu yönetmelik sayesinde, yediemin depolarında bulunan ve hukuken muhafazasına ihtiyaç bulunmayan mallar, bundan sonraki süreçte kesintisiz şekilde tasfiye edilerek ekonomiye kazandırılabilecek, uygun olanlar satılacak, gerekli hallerde devir veya teslim işlemleri şeffaf ve denetlenebilir usullerle yürütülmeye devam edecektir. Hukuki güvenliği güçlendiren, kaynak israfını önleyen ve ekonomiye katkı sağlayan düzenlememizin hayırlı olmasını diliyorum."

