Ticaret Bakanlığınca 29'uncu kez verilecek "Tüketici Ödülleri" için başvurular başladı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı tarafından 29'uncu kez verilecek "Tüketici Ödülleri"ne 6 Mart 2026 tarihine kadar başvurulabilecek.

Seda Tolmaç  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Ankara

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ödüller kapsamında, tüketici bilincinin geliştirilmesine katkı sunan bireyler, medya kuruluşları, firmalar ve akademik çalışmaların değerlendirileceği belirtildi.

Bakanlık tarafından 29'uncu kez verilecek "Tüketici Ödülleri" için başvuruların başladığına işaret edilen açıklamada, "Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2025 yılı faaliyetleri dikkate alınarak 6 dalda ödül verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ödüllerin "bilimsel çalışma", "yazılı basın", "radyo-televizyon programı", "bilinçli tüketici", "tüketici özel" ve "tüketici memnuniyetini ilke edinen firma" kategorilerinde verileceğini bildirilerek, başvuruların, 6 Mart 2026 Cuma günü saat 17.30'a kadar yapılması gerektiği vurgulandı.

Adaylar ya da aday gösterilenlerin, ödül kategorilerinden en fazla birine başvuruda bulunabileceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Başvuruların 'Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Üniversiteler Mh. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 9. Km.) No:151 Ek Bina (B Blok) 1.Kat Oda:107 Çankaya/ANKARA' adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir. Ticaret il müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi talep edilmesi durumunda Bakanlığımız 'www.ticaret.gov.tr' adresli internet sitesinden veya '0312 449 44 11-0312 449 44 73' telefon numaraları aracılığıyla bilgi alınabilir."

