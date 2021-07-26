Euro
10.10
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.54
Altın
1,808.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Adalet Bakanı Gül: "Tunus'ta parlamentonun askıya alınması, hukuk ve demokrasi adına kaygı vericidir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunus'ta parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesinin, hukuk ve demokrasi adına kaygı verici olduğunu belirtti.

Mehmet Tosun   | 26.07.2021
Adalet Bakanı Gül: "Tunus'ta parlamentonun askıya alınması, hukuk ve demokrasi adına kaygı vericidir"

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'ta parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, hukuk ve demokrasi adına kaygı vericidir. Beklentimiz, halk iradesini yok sayan bu girişimden bir an önce dönülmesidir. Her zaman, her yerde demokrasinin tarafındayız, kardeş Tunus halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit'ten 'sonbahar' uyarısı
Kovid-19 vaka sayılarındaki artışta kritik hafta
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti
Sağlık Bakanı Koca: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gül: Tunus'ta parlamentonun askıya alınması, hukuk ve demokrasi adına kaygı vericidir

Adalet Bakanı Gül: Tunus'ta parlamentonun askıya alınması, hukuk ve demokrasi adına kaygı vericidir

Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı

İletişim Başkanı Altun: Tunus'ta demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz

Tunus emniyet güçleri Meclis önünde toplanan darbe karşıtları ve destekçilerine müdahalede bulundu

Tunus emniyet güçleri Meclis önünde toplanan darbe karşıtları ve destekçilerine müdahalede bulundu
Dışişleri Bakanlığı: Tunus'ta Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Tunus'ta Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz
TBMM Başkanı Şentop: Tunus halkı, anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır

TBMM Başkanı Şentop: Tunus halkı, anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır