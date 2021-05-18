Adalet Bakanı Gül: İYİ Parti Genel Başkanını millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Gül, Akşener'i millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet etti.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kınadı.
Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
Siyasi rekabet uğruna insani nezaket gözden çıkarılmamalıdır. İyi Parti Genel Başkanı'nı hadsiz ve çirkin beyanı nedeniyle kınıyor, millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 18, 2021
"Tüm dünyada mazlumun umudu ve duası olan Sayın Cumhurbaşkanımızı, ırkçı İsrail rejiminin eli kanlı lideriyle aynı kefeye koymak, ölçü ve tartı bilmezliktir, büyük bir izansızlıktır. Siyasi rekabet uğruna insani nezaket gözden çıkarılmamalıdır. İYİ Parti Genel Başkanını hadsiz ve çirkin beyanı nedeniyle kınıyor, millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.