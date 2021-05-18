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Politika

Adalet Bakanı Gül: İYİ Parti Genel Başkanını millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Gül, Akşener'i millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet etti.

Mümin Altaş   | 18.05.2021
Adalet Bakanı Gül: İYİ Parti Genel Başkanını millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kınadı.

Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada mazlumun umudu ve duası olan Sayın Cumhurbaşkanımızı, ırkçı İsrail rejiminin eli kanlı lideriyle aynı kefeye koymak, ölçü ve tartı bilmezliktir, büyük bir izansızlıktır. Siyasi rekabet uğruna insani nezaket gözden çıkarılmamalıdır. İYİ Parti Genel Başkanını hadsiz ve çirkin beyanı nedeniyle kınıyor, millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum."

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