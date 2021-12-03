Adalet Bakanı Gül: Boşanma davalarında yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık
Kocaeli
Adalet Bakanı Gül, "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." dedi.
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