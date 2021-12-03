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Politika

Adalet Bakanı Gül: Boşanma davalarında yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık

Şahin Oktay, Kadir Yıldız   | 03.12.2021
Adalet Bakanı Gül: Boşanma davalarında yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Adalet Bakanı Gül, "Boşanma davalarında süreci uzatan usul hükümlerini ana davadan ayıran, daha hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." dedi.

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