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Politika

Adalet Bakanı Bozdağ: Kutsal kitabımıza alçakça eyleme izin veren İsveç hükümetini kınıyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde "Kur'an-ı Kerim yakma eylemine" izin verilmesine tepki gösterdi.

Barış Gündoğan   | 21.01.2023
Adalet Bakanı Bozdağ: Kutsal kitabımıza alçakça eyleme izin veren İsveç hükümetini kınıyorum

Ankara

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu eyleme izin verilmesini "bir akıl tutulması" olarak değerlendirdi.

"Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç hükümetini ve polisini kınıyorum." açıklamasında bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça eylem nefret suçudur. 'Düşünce özgürlüğü', milyarlarca Müslüman'ın kutsal kitabına hakarete, saygısızlığa bahane de kılıf da yapılamaz. Kur'an'a yapılan alçakça saldırı, düşüncesizliğin ve Avrupa Orta Çağ ilkelliğinin göstergesidir. İsveç hükümetini, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı marifet zanneden günümüz Ebu Cehillerine karşı yasal tedbirler almaya ve gereğini yapmaya davet ediyorum.

Kur'an, Allah'ın kelamıdır. Kur'an'a düşman nice Ebu Cehil geldi geçti, kıyamete kadar da nicesi gelip geçecek. Hiçbir Ebu Cehil Kur'an'ı aciz bırakamadı, ama Kur'an her Ebu Cehil'i aciz bıraktı. Günümüz Ebu Cehilleri de Kur'an karşısında alçaldıkça alçalacak ve aciz kalacak."

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