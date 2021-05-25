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Politika

4. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Sarp Özer   | 25.05.2021
4. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs tarihlerinde video konferans yöntemiyle icra edilecektir." ifadesine yer verildi.


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