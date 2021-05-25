4. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs tarihlerinde video konferans yöntemiyle icra edilecektir." ifadesine yer verildi.
Türk ve Yunan MSB Heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edilecektir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021
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