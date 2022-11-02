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Twitter'da “lavabo devrimi”

Sefa Şengül   | 02.11.2022
Twitter'da “lavabo devrimi”

Ankara
Teknoloji dünyasının ünlü ismi Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma işlemi tamamlandı. Twitter binasına elinde lavaboyla giren Musk, “temizliğe geldim” mesajı verdi. Öte yandan Togg’un fabrikasının açılışı da gerçekleştirildi. Teknoloji dünyasının gelişmelerini Cezeri’nin Odası’nda konuştuk.

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