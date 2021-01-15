Türkiye'nin AB ve Yunanistan ile ilişkileri
Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan görüşmeleri öncesinde AB'ye de olumlu mesajlar yolladı. Brüksel'den AA Avrupa Editörü Yusuf Kaya ve Atina'dan AA Muhabiri Tevfik Durul ile bu yeni durumu konuşuyoruz.
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