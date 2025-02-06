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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman'da "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuşuyor
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Türkiye-Yunanistan ilişkileri nereye gidiyor?

Mahreç Dünya’da, Ege denizindeki sismik hareketlilikten Türkiye-Yunanistan ilişkilerine kadar tüm detayları, Anadolu Ajansı Atina Muhabiri Derya Gülnaz Özcan ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Türkiye-Yunanistan ilişkileri nereye gidiyor?

Yeryüzü Doktorlarından Hatay'daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği
Meteorolojiden İç Anadolu ve çevresi için kar yağışı uyarısı
Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri
TUSAŞ'ın yerli ve milli ürünlerinin fotoğrafları Esenboğa Havalimanı'nda sergileniyor
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