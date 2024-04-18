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Türkiye-Tanzanya ilişkileri nasıl gelişiyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Türkiye-Tanzanya ilişkileri nasıl gelişiyor?

Ankara

Türkiye’nin Afrika açılımı ardından ilişkilerinin yoğunlaştığı önemli Afrika ülkesi Tanzanya’nın ilk kadın lideri Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan Ankara’yı ziyaret ediyor. İki ülke ilişkilerini Anadolu Ajansı Afrika Haberleri Müdürü Hüseyin Köşger ile konuştuk.

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