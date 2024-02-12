Dolar
30.70
Euro
33.16
Altın
2,023.51
ETH/USDT
2,494.80
BTC/USDT
48,211.00
BIST 100
9,127.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Türkiye’nin ABD’den talep ettiği F-16’ların satın alım süreci hangi aşamada?

12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Türkiye’nin ABD’den talep ettiği F-16’ların satın alım süreci hangi aşamada?

Ankara
ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye resmi bildirimi göndermesinin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süresi tamamlandı. Tüm detayları ve bundan sonraki süreci, Anadolu Ajansı Washington Muhabiri Hakan Çopur anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
Mercek-11 operasyonunda silah kaçakçılığı iddiasıyla 1124 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

Benzer haberler

Türkiye’nin ABD’den talep ettiği F-16’ların satın alım süreci hangi aşamada?

Türkiye’nin ABD’den talep ettiği F-16’ların satın alım süreci hangi aşamada?

Sulak alanların tabiata katkıları ne? Bataklıklar hangi işlevi görüyor?

Epstein davasında süreç nasıl başladı? Nasıl ilerledi?

Dijital platformlar haber üreticilerine telif ödeyecek mi?

Dijital platformlar haber üreticilerine telif ödeyecek mi?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiği Senegal’de son durum ne?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiği Senegal’de son durum ne?

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin özgürlüğe giden mücadelesi ve Filistin’e destek süreci nasıl gelişti?

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin özgürlüğe giden mücadelesi ve Filistin’e destek süreci nasıl gelişti?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet