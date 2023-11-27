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Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşması 4. yılında ne ifade ediyor?

Tuba Memiş  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşması 4. yılında ne ifade ediyor?

Ankara
Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyan anlaşma olarak tarihe geçti. Peki, Doğu Akdeniz'deki dengeler nasıl değişti? Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karan ile konuştuk.

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