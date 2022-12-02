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TÜBİTAK iklim değişikliğine yönelik nasıl bir adım attı?

Ömer Faruk Çalışkan   | 02.12.2022
TÜBİTAK iklim değişikliğine yönelik nasıl bir adım attı?

Ankara
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), iklim değişikliği konusunda çalışmalar için yeni bir enstitü kurdu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a, Konya’da kurulan “Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü”yle neyi amaçladıklarını sorduk.

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