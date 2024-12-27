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Trump’ın Grönland, Panama Kanalı ve Kanada’ya dair çıkışları nelere yol açacak?

Ömer Faruk Çalışkan  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Trump’ın Grönland, Panama Kanalı ve Kanada’ya dair çıkışları nelere yol açacak?

Ankara
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Kanada’yı ABD’nin eyaleti olarak gördüğünü belirten çıkışının ardından, Grönland ve Panama Kanalı’na dair ifadeleri dış politikada nasıl bir yol izleyeceğine dair tartışmaları başlattı. Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ile konuştuk.

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