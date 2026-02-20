Trump’ın Gazze planı, barış umudu veriyor mu?
ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesten sonra oluşacak düzene dair kurdurduğu "Gazze Barış Kurulu" dün Washington'da ilk toplantısını yaptı. Kurul, bölgeye barış getirecek mi? Trump'ın diğer gündemi İran'a saldırı hazırlığı ne durumda? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu anlatıyor.