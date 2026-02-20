Dolar
Podcast

Trump’ın Gazze planı, barış umudu veriyor mu?

Ömer Faruk Çalışkan  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Trump’ın Gazze planı, barış umudu veriyor mu?

Ankara

ABD Başkanı Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkesten sonra oluşacak düzene dair kurdurduğu “Gazze Barış Kurulu” dün Washington’da ilk toplantısını yaptı. Kurul, bölgeye barış getirecek mi? Trump’ın diğer gündemi İran’a saldırı hazırlığı ne durumda? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu anlatıyor.

