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Teknoloji şirketlerinin yapay zeka savaşları cep telefonlarını nasıl geliştirecek?

Teknoloji devlerinin yapay zeka savaşları, cep telefonlarını birer kişisel asistan ve teknoloji üssüne dönüştürebilecek mi? Yapay zeka destekli akıllı cihazlarda bizi nelerin beklediğini, Anadolu Ajansı Muhabiri Büşra Begçecanlı ile konuştuk.

11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Teknoloji şirketlerinin yapay zeka savaşları cep telefonlarını nasıl geliştirecek?

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