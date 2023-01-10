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Takviye vitamin neden ve nasıl kullanılır?

Tuba Memiş   | 10.01.2023
Takviye vitamin neden ve nasıl kullanılır?

Vitaminler vücudumuzun çalışmasına yardımcı oluyor. Peki, doğru vitamin kullanımı nasıl olur? Hangi vitaminler birlikte kullanıldığında tepkimeye yol açar? Vitamin fazlalığının olumsuz etkileri var mı? Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Çocuk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca anlattı.

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