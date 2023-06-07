Sultanahmet Camii, son restorasyonla tarihini nasıl koruyor?
İstanbul’un simge yapılarından olan, 414 yıllık Sultanahmet Camii’nin beş yıldır devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz Ramazan bayramında yeniden ibadete açılan caminin tarihini, konumunu, mimarisini ve son yapılan restorasyon çalışmalarını, Araştırmacı ve Yazar Mehmet Dilbaz ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.